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СВО 20 марта 2024 08:10

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Энгельсом

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Рано утром российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Саратовской области. Об этом сообщает губернатор Роман Бусаргин.

«Над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно», – отметил губернатор. При этим число сбитых БПЛА не уточняется.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Специальная военная операция (СВО) началась более двух лет назад, 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.

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#спецоперация
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