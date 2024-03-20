Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Энгельсом

Рано утром российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Саратовской области. Об этом сообщает губернатор Роман Бусаргин.

«Над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно», – отметил губернатор. При этим число сбитых БПЛА не уточняется.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет.