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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Около 22.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – указано в сообщении.
В свою очередь губернатор Александр Богомаз отметил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб
«Спасибо нашим подразделениям ПВО», – отметил губернатор в своем Telegram-канале.
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