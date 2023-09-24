Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 22.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – указано в сообщении.

В свою очередь губернатор Александр Богомаз отметил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб

«Спасибо нашим подразделениям ПВО», – отметил губернатор в своем Telegram-канале.