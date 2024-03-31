Средства ПВО уничтожили украинские снаряды и дроны в двух регионах РФ

Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили три беспилотника над Ярославской областью и 10 реактивных снарядов над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.

В Белгородской области попытка атаки была пресечена примерно в 7.00, говорится в сообщении Минобороны в телеграм-канале. Для удара использовалась реактивная система залпового огня RM-70 Vampire.

Предварительно, в результате ударов по Белгородской области пострадала женщина, в доме которой вспыхнул пожар.

«У нее ожог руки второй степени, бригадой скорой была оказана необходимая помощь на месте. Госпитализация не потребовалась», – указал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Незадолго до этого средства ПВО уничтожили три беспилотника над Ярославской областью.

«В Ярославской области отражена атака трех украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», – указал в своем телеграм-канале губернатор области Михаил Евраев.