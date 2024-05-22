Средства ПВО уничтожили шесть снарядов от РСЗО «Град»

Сегодня средствами ПВО была предотвращена очередная попытка киевского режима совершить теракт на террритории РФ, сообщают в Минобороны.

Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня «Град» над Белгородской областью.

По данным Минобороны, обстрел был совершен в районе 6.40 утра по московскому времени.