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Средства ПВО уничтожили шесть снарядов от РСЗО «Град»
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Сегодня средствами ПВО была предотвращена очередная попытка киевского режима совершить теракт на террритории РФ, сообщают в Минобороны.
Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня «Град» над Белгородской областью.
По данным Минобороны, обстрел был совершен в районе 6.40 утра по московскому времени.
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