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СВО 22 мая 2024 08:28

Средства ПВО уничтожили шесть снарядов от РСЗО «Град»

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Сегодня средствами ПВО была предотвращена очередная попытка киевского режима совершить теракт на террритории РФ, сообщают в Минобороны.

Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов реактивной системы залпового огня «Град» над Белгородской областью.

По данным Минобороны, обстрел был совершен в районе 6.40 утра по московскому времени.

#Белгородская область
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