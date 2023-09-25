Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале отметил, что в небе над Грайворонским городским округом сбито семь БПЛА самолетного типа.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли город Шебекино. Как минимум три снаряда легли на территорию одного из промышленных предприятий. Есть пострадавшая - женщина, сотрудница завода, получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти.