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Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале отметил, что в небе над Грайворонским городским округом сбито семь БПЛА самолетного типа.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль.
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.
Ранее Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли город Шебекино. Как минимум три снаряда легли на территорию одного из промышленных предприятий. Есть пострадавшая - женщина, сотрудница завода, получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти.
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