news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 13 июля 2025 19:17

Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над территорией России

Читайте нас в
Телеграм

Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Один из дронов был сбит над Курской областью, второй — над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.

«С 16.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

#Минобороны #Курская область #бпла #пво
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

13 июля 2025
Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

13 июля 2025