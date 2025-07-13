Средства ПВО уничтожили два украинских дрона над территорией России

Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Один из дронов был сбит над Курской областью, второй — над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.

«С 16.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.