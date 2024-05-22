Средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Белгородской и Калужской областями

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, в ночное время российские силы противовоздушной обороны успешно отразили попытки киевских властей совершить террористические акты с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории России.

Три украинских беспилотника были уничтожены силами ПВО над Белгородской областью, еще один – над Калужской областью. Все беспилотники были самолетного типа.