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СВО 22 мая 2024 08:05

Средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Белгородской и Калужской областями

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Согласно заявлению Министерства обороны РФ, в ночное время российские силы противовоздушной обороны успешно отразили попытки киевских властей совершить террористические акты с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории России.

Три украинских беспилотника были уничтожены силами ПВО над Белгородской областью, еще один – над Калужской областью. Все беспилотники были самолетного типа.

#беспилотник
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