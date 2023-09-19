Средства ПВО уничтожили беспилотник в Брянской области

Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.

Отмечается, что беспилотник уничтожили дежурные средства ПВО.

Губернатор Александр Богомаз отметил, что беспилотник упал над Суземским районом. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Оперативные и экстренные службы работают на месте.

«Спасибо подразделениям ПВО», – отметил губернатор Брянской области в своем Telegram-канале.