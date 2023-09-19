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Средства ПВО уничтожили беспилотник в Брянской области
Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.
Отмечается, что беспилотник уничтожили дежурные средства ПВО.
Губернатор Александр Богомаз отметил, что беспилотник упал над Суземским районом. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.
Оперативные и экстренные службы работают на месте.
«Спасибо подразделениям ПВО», – отметил губернатор Брянской области в своем Telegram-канале.
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