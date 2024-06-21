Средства ПВО уничтожили 3 украинских беспилотника над Брянской областью

Российское Министерство обороны сообщило об успешном отражении атаки беспилотников над Брянской областью. По данным ведомства, ранним утром 21 июня системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Инцидент произошел около 6:10 по московскому времени. Министерство охарактеризовало это как попытку террористической атаки со стороны Украины на российские объекты. Все три БПЛА были нейтрализованы над территорией Брянской области, не достигнув предполагаемых целей.

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