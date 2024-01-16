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Руc Тат
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СВО 16 января 2024 13:49

Средства ПВО сбили украинский дрон в Брянской области

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Силами ПВО пресечена атака ВСУ по Брянской области, сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – отметил он в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

#спецоперация на Украине
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