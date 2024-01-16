Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Средства ПВО сбили украинский дрон в Брянской области
Скопировать ссылку
Силами ПВО пресечена атака ВСУ по Брянской области, сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – отметил он в своем Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2