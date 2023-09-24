Средства ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ в Курской области

Российские средства ПВО пресекли очередную попытку ВСУ совершить атаку беспилотниками в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – указано в сообщении.

В свою очередь губернатор Роман Старовойт попросил жителей сохранять спокойствие.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Курской области. В результате незначительно пострадала крыша учреждения.

Информации о пострадавших нет.