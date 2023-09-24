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Средства ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ в Курской области
Российские средства ПВО пресекли очередную попытку ВСУ совершить атаку беспилотниками в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.
«Сегодня около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – указано в сообщении.
В свою очередь губернатор Роман Старовойт попросил жителей сохранять спокойствие.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Курской области. В результате незначительно пострадала крыша учреждения.
Информации о пострадавших нет.
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