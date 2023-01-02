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Ру Тат
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Политика
2 января 2023  11:37

Средства ПВО сбили на подлете к Воронежу украинский дрон-разведчик

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Правительство Воронежской области сообщило об уничтожении украинского дрона-разведчика на территории региона. Об этом власти написали в телеграм-канале.

«Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины», – сказано в сообщении. 

Власти отмечают, что ситуация остается под контролем, жертв и разрушений от падения беспилотника на земле нет.

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