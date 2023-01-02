Средства ПВО сбили на подлете к Воронежу украинский дрон-разведчик

Правительство Воронежской области сообщило об уничтожении украинского дрона-разведчика на территории региона. Об этом власти написали в телеграм-канале.

«Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины», – сказано в сообщении.

Власти отмечают, что ситуация остается под контролем, жертв и разрушений от падения беспилотника на земле нет.