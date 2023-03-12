Средства ПВО сбили два украинских вертолета в Запорожской и Харьковской областях

За сутки средства ПВО сбили два украинских вертолета. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ, размещенной в телеграм-канале.

«Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области и Двуречная Харьковской области сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.

Рядом с городом Запорожье был уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия «Укрэнергочермет». Минобороны РФ также сообщило об уничтожении восьми групп украинских диверсантов.