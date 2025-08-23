news_header_top
Руc
Происшествия 23 августа 2025 18:11

Средства ПВО сбили 32 беспилотника над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны России во второй половине субботы уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией РФ, сообщили в Минобороны России.

«23 августа т.г. в период с 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, наибольшее количество дронов было сбито над Калужской областью – 10 аппаратов. Семь БПЛА уничтожены над Брянской областью, пять – над Новгородской, четыре – над Ленинградской и три – над Тверской.

Еще два БПЛА нейтрализованы над Смоленской областью и один – над Тульской.

