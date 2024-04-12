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СВО 12 апреля 2024 16:47

Средства ПВО России сбили еще один украинский дрон в Белгородской области

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Средства ПВО сбили еще один дрон ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Летательный аппарат самолетного типа был ликвидирован в Белгородской области.

По предварительным данным, никто не пострадал, объекты не получили повреждений.

#беспилотник
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