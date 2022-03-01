Средства после отмены в России международных соревнований направят на развитие спорта

Средства, освободившиеся из-за отмены международных соревнований в России, будут направлены на строительство спортивных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

«Средства, освободившиеся из-за отмены международных состязаний в России, будут направлены на развитие внутреннего спорта, в частности, на строительство спортивных объектов в шаговой доступности для граждан», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ.

В этом году планируется открыть более ста спортивных комплексов и провести свыше 10 тыс. соревновательных и тренировочных мероприятий. Также в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» 84 региона получат 2,4 млрд рублей на создание 110 «умных» спортивных площадок.

Помимо этого, отметил вице-премьер РФ, на данный момент в приоритете Правительства России — обеспечение максимального участия российских спортсменов в международных чемпионатах. Особое внимание будет уделяться взаимодействию со странами СНГ, БРИКС и ШОС.

Напомним, ранее в России был отменен ряд спортивных мероприятий, включая финал Лиги чемпионов по футболу и молодежный чемпионат мира по хоккею на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. О начале спецоперации утром 24 февраля сообщил российский Президент Владимир Путин.