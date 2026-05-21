Средства от забега «Цепная реакция» в Менделеевске направят на реанимобиль для приюта

Средства, собранные во время благотворительного забега «Цепная реакция» в Менделеевске, направят на покупку реанимобиля для приюта «Камские зори». О подготовке к спортивному событию рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин сообщил, что благотворительные средства формируются как за счет продажи слотов участникам, так и со стороны предприятия – за каждый преодоленный километр компания перечисляет по три рубля.

«Все пойдет на помощь детям приюта „Камские зори“. Благодаря нашей поддержке там уже открыли кузницу-мастерскую, сделали ремонт в ИТ-классах, а в этот раз мы собираем средства на реанимобиль», – отметил Разбежкин.

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров подчеркнул, что забег помогает реализовывать важные социальные проекты в районе. В прошлом году благодаря спонсорской поддержке удалось собрать почти 1,7 млн рублей.

На эти средства закупили медицинское оборудование и провели ремонт в центре социальной помощи «Саулык», где проходят реабилитацию ветераны СВО и пожилые люди.

Кроме того, по словам Искандарова, в прошлом году в Менделеевске установили рекорд России по «цепочке добра» – почти две тысячи человек взялись за руки в знак сопричастности к благотворительной акции. Старт акции дали на «Казань форуме» с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова и зарубежных делегаций.

В этом году благотворительный забег «Цепная реакция» пройдет в Менделеевске 23 мая и откроет всероссийскую серию забегов химической отрасли. Затем к акции присоединятся Мелеуз, Кемерово и Ангарск.

Для участников подготовили дистанции на 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км, а также детские старты. Маршрут пройдет по улицам Менделеевска и живописным территориям города. Старт забегу дадут на стадионе имени Менделеева.

Кроме того, спортивное событие станет частью всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ – первого российского забега с синхронным стартом в 90 городах страны.