СВО 7 апреля 2026 12:50

Средства от благотворительной пасхальной выставки в Новошешминске направят бойцам СВО

Средства, вырученные на благотворительной пасхальной выставке в храме Святой Троицы в Новошешминске, направят на оказание гуманитарной помощи участникам специальной военной операции.

Экспозиция была организована в Вербное воскресенье. Пасхальные поделки для нее в течение месяца изготовили воспитанники воскресной школы при храме.

Прихожане могли выбрать понравившиеся изделия, оставив пожертвования в специальной копилке. Все представленные работы были разобраны в короткие сроки.

Вырученные средства направят на формирование гуманитарного груза для земляков, участвующих в СВО.

Очередная отправка помощи из района запланирована на 14 апреля.

Пункт сбора гуманитарной помощи расположен в районном Доме культуры Новошешминска.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.

