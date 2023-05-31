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Средств татарстанцев, собранных на спецсчетах, недостаточно для проведения капремонта
Средств собственников, накапливаемых на специальных счетах, зачастую оказывается недостаточно для проведения не только комплексного капитального ремонта, но и отдельных видов работ. Об этом заявил сегодня на заседании Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию депутат республиканского парламента и директор Центра стратегических инициатив Дмитрий Анисимов.
«Как правило, тех денег, которые собирает население, на комплексный ремонт не хватает <…>. Этот вопрос надо решать, поскольку дома требуют капитального ремонта. Как показывает практика, собственники не всегда готовы организовывать эту работу и грамотно распоряжаться собранными денежными средствами. Да и средств, которые они накапливают, зачастую не хватает. Решение самостоятельно копить на капитальный ремонт, на мой взгляд, чревато большими рисками и проблемами», — заметил парламентарий.
По мнению Анисимова, следует урегулировать эти проблемы, а лучше законодательно закрепить на федеральном уровне возможность ведения специальных счетов только на счете регионального оператора с возложением на последнего обязанности по отбору подрядной организации и контролю за производством работ и расходованием средств.
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