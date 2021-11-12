Средняя зарплата за год в Татарстане выросла на 1,9 тыс. рублей

В ноябре средняя зарплата в Татарстане составляет 43,9 тыс. рублей, что на 1,9 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.

«На протяжении нескольких лет в республике сохраняется высокий спрос на специалистов сферы продаж (продавцов-кассиров, менеджеров по работе с клиентами), рабочий персонал, специалистов производственной, строительной и ИТ-сфер. С 2020 года сильно увеличилась потребность и в специалистах медико-фармацевтической сферы, также возросла потребность в курьерах. Спрос на таких специалистов продолжится и в 2022 году», – отметила она.

При этом аналитики исследовательского центра SuperJob отмечают, что по итогам октября количество резюме соискателей из Татарстана по сравнению с сентябрем уменьшилось на 9%, при этом число вакансий за месяц не изменилось. В условиях нехватки кадров предприятия и организации предпочитают удерживать персонал, чтобы не допустить повышения «текучки».