В прошлом году средняя заработная плата врачей составила 127 тысяч рублей. Об этом сегодня в Общественной палате РТ на обсуждении итогов работы над общественными целями, поставленными перед Министерством здравоохранения РТ в 2024 году, рассказала начальник отдела экономического анализа по средствам бюджета Минздрава РТ рассказала Гузель Хайбуллина.

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«Указом Президента Российской Федерации о реализации государственной и социальной политики было предусмотрено повышение к 2018 году средней заработной платы среднего медицинского персонала до ста процентов, врачей до 200 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе», – рассказала Гузель Хайбуллина.

Она отметила, что при учете средней зарплаты врачей включаются все доплаты и дежурства, но не учитываются зарплаты руководителей и заместителей руководителей. Так, средняя зарплата врачей в Татарстане за прошлый год составила 127 тысяч рублей, а среднего медперсонала 63 тысячи рублей.

Минздрав участвует в проекте по формированию публичных целей, которые определяют жители республики с 2018 года. При определении ключевых направлений министерства на прошедший год было запущено голосование, участие в котором приняли более восьми тысяч человек. В итоге было определено пять публичных целей и задач, в числе которых увеличение зарплаты врачей и медработников.