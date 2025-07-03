Средняя зарплата в Тукаевском районе составила почти 80 тыс. рублей

Средняя зарплата в Тукаевском районе Татарстана за первый квартал 2025 года составила 79,9 тыс. рублей, а в секторе сельского хозяйства – 76,8 тыс. рублей. Об этом сообщил руководитель исполкома района Камиль Назмиев на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития республики.

«Уровень регистрируемой безработицы не превышает 0,13%, что свидетельствует о стабильности и востребованности рабочей силы в районе. Тукаевский район привлекает рабочую силу также из близлежащих районов», – подчеркнул Назмиев.

Он также отметил, что объем валового территориального продукта в 2024 году составил 69,7 млрд рублей, а инвестиций в основной капитал – 28 млрд рублей.

«В структуре ВТП около 21% процента составляет сельское хозяйство, и 15% приходится на промышленность. На последующие годы прогнозируем рост в связи как с развитием действующих производств, так и с реализацией новых инвестиционных проектов», – заявил глава исполкома.