Средняя зарплата в Татарстане в январе-мае выросла на 16,4% — до 57,4 тыс. рублей

фото: © архив «Татар-информ»

Среднемесячная зарплата татарстанцев в январе-мае составила 57,4 тыс. рублей. Это на 16,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете о социально-экономическом положении в РТ.

В Татарстанстате отметили, что рассчитывали среднемесячную зарплату по начислениям работникам предприятий и организаций республики, включая субъекты малого предпринимательства.

Реальные заработные платы, учитывающие индекс потребительских цен и тарифы на товары и услуги, выросли на 10,8%.