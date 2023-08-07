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Экономика 7 августа 2023 08:15

Средняя зарплата в Татарстане в январе-мае выросла на 16,4% — до 57,4 тыс. рублей

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Средняя зарплата в Татарстане в январе-мае выросла на 16,4% — до 57,4 тыс. рублей
фото: © архив «Татар-информ»

Среднемесячная зарплата татарстанцев в январе-мае составила 57,4 тыс. рублей. Это на 16,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете о социально-экономическом положении в РТ.

В Татарстанстате отметили, что рассчитывали среднемесячную зарплату по начислениям работникам предприятий и организаций республики, включая субъекты малого предпринимательства.

Реальные заработные платы, учитывающие индекс потребительских цен и тарифы на товары и услуги, выросли на 10,8%.

#средняя зарплата #татарстанстат
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