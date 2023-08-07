Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Средняя зарплата в Татарстане в январе-мае выросла на 16,4% — до 57,4 тыс. рублей
Среднемесячная зарплата татарстанцев в январе-мае составила 57,4 тыс. рублей. Это на 16,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете о социально-экономическом положении в РТ.
В Татарстанстате отметили, что рассчитывали среднемесячную зарплату по начислениям работникам предприятий и организаций республики, включая субъекты малого предпринимательства.
Реальные заработные платы, учитывающие индекс потребительских цен и тарифы на товары и услуги, выросли на 10,8%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»