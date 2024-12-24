Средняя зарплата в Татарстане достигла 71,4 тыс. рублей

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Татарстан лидирует по уровню заработных плат в Приволжском федеральном округе. По итогам января – сентября 2024 года среднемесячная зарплата в республике достигла 71,4 тыс. рублей. За такой же период 2023 года она составляла 59,2 тыс. рублей. Об этом сообщила на итоговой пресс-конференции министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Актуальным остается вопрос отраслевой дифференциации. Есть отрасли, где заработные платы кратно ниже. Например, недвижимое имущество, гостиничное хозяйство, общественное питание. Здесь уровень оплаты труда около 44 тыс. рублей в месяц при среднереспубликанском – более 70 тыс. рублей», – рассказала глава Минтрудсоцзащиты.

По словам Зариповой, поставлена задача, чтобы оплата труда на предприятиях одной отрасли была примерно одинаковой.

В республике также проводится работа над тем, чтобы предприятия выплачивали заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда.

«В этом году было 145 предприятий с зарплатой ниже МРОТ, но они доплатили своим работникам. Почти 500 человек получили доначисления. Это произошло в результате обращений работников в территориальную комиссию или внутренних проверок», – подчеркнула министр.

Она добавила, что в этом году более 17 тыс. человек вышли из «серой занятости» и заключили трудовые договоры.

Кроме того, Татарстан входит в число лидеров среди регионов России по низкому уровню бедности – 184,8 тыс. человек, или 4,6%.