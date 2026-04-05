Средняя зарплата в России выросла в пять раз за 15 лет

Среднемесячная номинальная зарплата в России за последние 15 лет увеличилась в пять раз. Об этом свидетельствуют статистические данные, которые изучил ТАСС.

В 2010 году средняя начисленная заработная плата в стране составляла около 21 тысячи рублей в месяц. К 2025 году, по данным Росстата, она выросла примерно до 100 тысяч рублей.

По сравнению с 2015 годом, когда средний уровень оплаты труда был около 34 тысяч рублей, рост составил примерно три раза.

Внутри года динамика зарплат остается похожей из года в год: доходы, как правило, постепенно увеличиваются от месяца к месяцу, при этом небольшое снижение чаще наблюдается летом и в начале осени. Наиболее заметный рост традиционно приходится на четвертый квартал, особенно на декабрь. Эксперты объясняют это сезонными факторами – в том числе досрочными выплатами перед новогодними праздниками и начислением годовых премий.

Заведующая кафедрой национальной и мировой экономики Института социально-экономических наук РГГУ Марина Шамсутдинова подчеркнула, что номинальные показатели не отражают влияние инфляции. Она отметила, что пятикратный рост номинальной зарплаты выглядит впечатляюще, но лишь частично показывает реальную картину.

По ее словам, реальная покупательная способность за этот период выросла лишь на десятки процентов, а не в несколько раз. Шамсутдинова также указала, что реально располагаемые доходы населения увеличились на 8,2% в 2024 году и на 7,4% по итогам 2025 года.