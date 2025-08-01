Средняя зарплата в России в апреле 2025 года составила почти 100 тыс. рублей

Средняя зарплата в России в апреле 2025 года составила 99,4 тыс. рублей. Это на 37% больше, чем было ровно два года назад, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что сумма указана до вычета НДФЛ. Исследование проводили среди 95,4 тыс. организаций, исключение составил малый бизнес. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 млн человек.

Самая высокая средняя зарплата по итогам апреля 2025-го - на Чукотке (193,8 тыс. рублей), в Москве (178,2 тыс.), Ямало-Hенецком автономном округе (163,4 тыс.), Магаданской (155,1 тыс.) и Сахалинской областях (148,5 тыс.).

Самые скромные средние зарплаты зафиксированы в Дагестане (45,4 тыс. рублей), Чечне (43,1 тыс.) и Ингушетии (39,6 тыс.).