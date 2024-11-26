Средняя зарплата в Новошешминском районе составила 88,1 тыс. рублей

Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях Новошешминского района по итогам 10 месяцев составила 88,1 тыс. рублей. Это на 19% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом на программе «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития РТ под руководством Талии Минуллиной рассказал глава муниципального образования Вячеслав Козлов.

Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,01%.

Новошешминский район по итогам 9 месяцев занимает в рейтинге социально-экономического развития республики 14-е место.

Объем инвестиций на 1 октября в целом по району составил 6,8 млрд рублей, к концу года прогнозируется в объеме 9,5 млрд рублей.

Основу экономики составляет нефтяная отрасль.