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Средняя зарплата в Новошешминском районе составила 88,1 тыс. рублей
Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях Новошешминского района по итогам 10 месяцев составила 88,1 тыс. рублей. Это на 19% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом на программе «Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития РТ под руководством Талии Минуллиной рассказал глава муниципального образования Вячеслав Козлов.
Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,01%.
Новошешминский район по итогам 9 месяцев занимает в рейтинге социально-экономического развития республики 14-е место.
Объем инвестиций на 1 октября в целом по району составил 6,8 млрд рублей, к концу года прогнозируется в объеме 9,5 млрд рублей.
Основу экономики составляет нефтяная отрасль.
Фото: стоп-кадр
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