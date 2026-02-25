Средняя зарплата в Менделеевске достигла почти 100 тыс. рублей

Менделеевский район в 2025 году продемонстрировал значительный рост среднего уровня заработной платы. По итогам года средняя зарплата в муниципалитете достигла почти 98 тыс. рублей в месяц, что на более чем 21 % выше уровня 2024 года – тогда она составляла около 88,6 тыс. рублей. Об этом на отчетной сессии сообщил глава района Роберт Искандаров.

«По уровню оплаты труда наш район занимает седьмое место в республике, а по темпу роста заработной платы – второе», – отметил Искандаров.

Рост зарплаты в Менделеевске превышает средние показатели по Татарстану – по данным Росстата, средняя зарплата в республике в 2025 году составляла около 89 тыс. рублей.