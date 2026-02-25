news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 25 февраля 2026 12:01

Средняя зарплата в Менделеевске достигла почти 100 тыс. рублей

Читайте нас в
Телеграм

Менделеевский район в 2025 году продемонстрировал значительный рост среднего уровня заработной платы. По итогам года средняя зарплата в муниципалитете достигла почти 98 тыс. рублей в месяц, что на более чем 21 % выше уровня 2024 года – тогда она составляла около 88,6 тыс. рублей. Об этом на отчетной сессии сообщил глава района Роберт Искандаров.

«По уровню оплаты труда наш район занимает седьмое место в республике, а по темпу роста заработной платы – второе», – отметил Искандаров.

Рост зарплаты в Менделеевске превышает средние показатели по Татарстану – по данным Росстата, средняя зарплата в республике в 2025 году составляла около 89 тыс. рублей.

#менделеевский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

24 февраля 2026
Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

24 февраля 2026