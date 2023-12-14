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Средняя зарплата в Казани в 2023 году составит более 60 тысяч рублей
Средняя зарплата в Казани по итогам 2023 года составит 60 935 рублей. Об этом на заседании Казгордумы заявил замруководителя исполкома столицы РТ Ильдар Шакиров. К слову, данный размер заработной платы на 10,9% больше, чем по итогам 2022-го (54 946 рублей).
Согласно представленному на заседании прогнозу, в 2024-м заработная плата казанцев должна составить 65 828 рублей, а в 2025-м – уже 70 626 рублей.
«К 2026 году заработная плата увеличится по отношению к 2022-му на 38% и достигнет почти 76 тыс. рублей», – говорит Шакиров.
Он подчеркнул, что рост зарплат в прогнозируемом периоде составит в среднем 8%.
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