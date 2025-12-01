news_header_top
Экономика 1 декабря 2025 10:49

Средняя зарплата в Казани превысила 105 тыс. рублей в месяц

Средняя заработная плата в Казани на средних и крупных предприятиях за девять месяцев этого года выросла на 18,2% и превысила 105 тыс. рублей. Об этом заявил заместитель руководителя Исполкома города Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.

«Реальная же зарплата, за вычетом инфляции, увеличилась на 7,3%», – отметил он.

Шакиров добавил, что по вопросам социально-экономического развития в Казани сохраняется стабильная ситуация, а большинство макроэкономических показателей демонстрируют положительную динамику.

