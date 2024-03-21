Средняя зарплата в Казани оказалась ниже ежемесячного ипотечного платежа

Казань оказалась в четверке городов-миллионников, средний размер зарплаты в которых оказался ниже ежемесячного ипотечного платежа. Об этом, ссылаясь на данные «Циан.Аналитики», сообщает РБК.

Так, казанцам при среднем размере заработной платы не хватит 15,6 тысячи рублей для погашения ежемесячного платежа. Самая большая разница между двумя показателями в Москве, где платеж по ипотеке на 27,3 тысячи рублей выше зарплаты, в Санкт-Петербурге — 15,9 тысячи. В четвертом городе-миллионнике — Нижнем Новгороде — зарплата на 3,2 тысячи меньше.

В среднем по стране по таким городам ипотека лишь немногим ниже зарплаты — разница составляет 3,6 тысячи рублей.

«Расчеты показали, что для комфортного обслуживания ипотеки покупатель должен получать доход выше среднего по городу. В случае, когда покупатель приобретает квартиру один, это актуально для всех городов-миллионников, т.к. оставшихся средств после выплаты жилищного кредита не хватает даже на прожиточный минимум», — подчеркнула эксперт «Циан.Аналитика» Елена Лапшина.

Специалист полагает, что в дальнейшем показатель ключевой ставки в России все же будет снижаться, что даст возможность россиянам провести рефинансирование и снизить расходы.