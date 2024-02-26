Средняя зарплата в Елабужском районе достигла 82 тыс. рублей

По итогам 2023 года Елабужский район занимает первое место в рейтинге социально-экономического развития и по объему инвестиций на душу населения. Средняя заработная плата в районе достигает 82 тыс. рублей. Об этом на итоговой сессии доложил глава Елабужского района Рустем Нуриев. В заседании также принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Такого результата нам удалось достигнуть благодаря совместным усилиям муниципалитета, экономической зоны „Алабуга“, „Эссен Продакшн“ АГ, публичному акционерному обществу „Татнефть“, инвесторам сельскохозяйственной отрасли и работникам социальной сферы. Выражаю благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову за внимание к нашему району», — сказал руководитель муниципалитета.

Показатель валового территориального продукта оценивается на уровне 113 млрд рублей, наибольшую долю занимает промышленность — 69%. В 2023 году району удалось сохранить 5-е место по объему отгруженной продукции. Этот показатель составил 246,8 млрд рублей.

Объем инвестиций вырос в 3 раза и составил 138 млрд рублей. Центром притяжения инвестиций Елабужского района является ОЭЗ «Алабуга».

«Несмотря на сложную международную обстановку, резиденты экономической зоны успешно реализуют новые проекты», — заметил Нуриев.

Так, наряду с запуском производства новой модели легких коммерческих автомобилей «Атлант» завод «СОЛЛЕРС-Алабуга» в прошедшем году приступил к серийному производству дизельных двигателей. Максимальная мощность предприятия — 50 тысяч двигателей в год. В 2023 году предприятием выпущено 8,6 тыс. грузовых автомобилей и более 500 автобусов, выручка составила более 20 млрд рублей. Компания занимает более 10% российского рынка автомобилей.

Предприятие «Джошкуноз Алабуга» инвестировало в проект серийного производства деталей шасси для «АвтоВАЗа». Из общего объема инвестиций, который составил 1 млрд рублей, половину в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

В тандеме с предприятием-резидентом «Соллерс Алабуга» завод запустил производство кузовных элементов для автомобилей Aurus.

По словам Нуриева, наряду с резидентами особой экономической зоны, успешно развиваются промышленные предприятия нашего района. Крупнейшим производителем пищевой продукции и одним из бюджетообразующих предприятий является «ЭССЕН Продакшн АГ». Компания производит более 20% всей продукции района.

«Всего в прошлом году благотворительным фондом „Махеев“ была оказана помощь в реализации социально значимых проектов на сумму 60 млн рублей. Ведется поддержка развития лыжного спорта, плавания, направляются средства на благоустройство городской среды и в проведение культурно-массовых мероприятий», — сообщил Рустем Нуриев.