Средняя зарплата в Балтасинском районе выросла на треть

Средняя заработная плата в Балтасинском районе по итогам первого квартала 2025 года составила 57,7 тыс. рублей. Об этом сообщил глава района Рамиль Нутфуллин на муниципальном часе в агентстве инвестиционного развития РТ.

«Зарплата по району за первый квартал составила 57,7 тыс. рублей, а в сельском хозяйстве – 56,7 тыс. рублей», – сказал глава района.

Если сравнивать показатели с первым кварталом 2024 года, то рост средней зарплаты по району составил 33%.

Повышение доходов населения соответствует целям национального проекта «Кадры».

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов называл одним из важнейших факторов развития экономики обеспечение квалифицированными кадрами.

«Решение данной задачи должно быть системным, охватывая все ключевые компоненты. Начинать работу необходимо со школьной скамьи», – подчеркнул Минниханов.