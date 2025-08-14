news_header_top
Экономика 14 августа 2025 11:57

Средняя зарплата в Алексеевском районе Татарстана превысила 77 тыс. рублей

Среднемесячная заработная плата в Алексеевском районе Татарстана на начало лета превысила 77 тыс. рублей. Об этом сообщил глава района Сергей Демидов на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития республики.

«В рейтинге социально-экономического развития территорий республики район занимает 13-е место, валовой территориальный продукт составляет 16 млрд рублей, а средняя зарплата – чуть больше 77 тыс. рублей», – рассказал Демидов.

Согласно презентационным данным, объем инвестиций за первый квартал 2025 года составил 573 млн рублей.

