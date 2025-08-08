Средняя зарплата в Аксубаевском районе выросла на 135%

На «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития РТ руководитель исполкома Аксубаевского района Алмаз Мингулов доложил об экономических показателях муниципалитета. По его словам, среднемесячная заработная плата в районе составила 64,4 тыс. рублей, что на 135% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень безработицы в районе остается одним из самых низких – 0,16%.

«Хороший прирост заработной платы обеспечен в первую очередь за счет сельхозпредприятий. В летний период, особенно в период уборки, в сельских хозяйствах зарплаты заметно выросли», – отметил Алмаз Мингулов.

Он подчеркнул, что на формирование трудового потенциала района большое влияние оказывает работа Аксубаевского техникума универсальных технологий. В учреждении обучаются 360 студентов из Аксубаевского, соседних районов и других регионов.

«Наша задача – чтобы ребята оставались на предприятиях района, трудились в Татарстане. В этом направлении ведется системная работа совместно с Минобразования РТ», – подчеркнул Мингулов.

Он также сообщил, что в этом году началось строительство новых учебно-производственных корпусов техникума. Проект реализуется в два этапа с бюджетным финансированием в размере 360 млн рублей. Первый этап уже близок к завершению.