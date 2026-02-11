Сварщики в Татарстане зарабатывают в среднем до 70 тыс. рублей – HR-эксперт

Заработная плата сварщика в Татарстане варьируется от 45 тыс. до 85 тыс. рублей в месяц, а в среднем такие специалисты получают 60-70 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.

Однако, по словам эксперта, эти цифры далеко не предел и на крупных нефтегазохимических предприятиях, а также у вахтовиков на крупных стройках или в нефтедобыче диапазон составляет 120-150 тыс. рублей в месяц без учета сверхурочной работы.

Лоикова добавила, что на зарплату влияет несколько факторов: разряд/квалификация, отрасль (в нефтехимии платят больше, чем в ЖКХ или ремонтных мастерских), тип занятости, а также различные допуски и сертификаты.