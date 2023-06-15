Средняя зарплата школьных учителей в России вырастет до 67 тыс. рублей к 2026 году

По итогам 2022 года средняя заработная плата школьных учителей в России составила 49,7 тыс. рублей. По прогнозам, в 2023 году показатель достигнет 53,9 тыс. рублей, а в 2026-м достигнет 67 тыс. Об этом говорится в ежегодном докладе, подготовленном Правительством РФ.

Заработные платы преподавателей и мастеров производственного обучения организаций СПО, согласно прогнозу, в 2026 году составят 66,5 тыс. рублей, увеличившись с 49,3 тыс., зарегистрированных по итогам прошлого года.

Более чем на 30% за это время вырастут зарплаты педработников дошкольных образовательных организаций: с 43,1 тыс. в 2022 году до прогнозных 58,1 тыс. — в 2026-м.

До 138,3 тыс. рублей, ожидается, к 2026 году вырастут зарплаты профессорско-преподавательского состава российских вузов. По итогам 2022 года средний показатель по стране составил 111,4 тыс. рублей. Таким образом, динамика зарплаты педагогов здесь составит почти 25%.