Средняя зарплата школьных учителей Татарстана приблизилась к 50 тыс. рублей

В Татарстане работают свыше 76 тыс. педагогических работников, из которых более 36 тыс. преподают в школах, 22,3 тыс. — детских садах, 3,4 тыс. — в учреждениях допобразования. Еще 11,4 тыс. человек трудятся в организациях высшего и среднего профессионального образования. Такую статистику ко Дню учителя подготовило Минобрнауки РТ.

По данным ведомства, средняя зарплата школьных учителей сейчас достигает 49,8 тыс. рублей, педагогов в детсадах — 42,6 тыс. рублей, руководителей школ — 57,6 тыс. рублей, а заведующих детскими садами — 42,2 тыс. рублей.

Кроме того, в Татарстане продолжается реализация беспрецедентных грантов для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; учителей, подготовивших призеров и победителей Всероссийских олимпиад школьников, в том числе для преподавателей татарского языка и литературы; и других.

Так, в этом году только на поддержку учителей, работающих с одаренными детьми, в республике выделено свыше 24 млн рублей.

Благодаря программе «Земский учитель», реализующейся в стране по инициативе Президента России Владимира Путина, на вакантные должности в сельской местности удалось привлечь 32 педагогов, в частности 10 — из Республики Татарстан. Каждый из них при этом получил единовременную выплату в 1 млн рублей.

«От души желаю, чтобы имена ваших воспитанников украсили страницы нашей истории. Пусть все они вырастают выдающимися математиками, химиками, программистами, архитекторами, художниками, спортсменами, музыкантами и поэтами. Пусть прославляют ваше имя и свою школу», — поздравил учителей с профессиональным праздником глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Он напомнил, что 2023-й объявлен Годом педагога и наставника, и пожелал учителям, несмотря на сложности, не терять гордость за свою профессию, а также крепкого здоровья, счастья, покорения новых вершин и вдохновляющих учеников. «Мы гордимся вашими успехами, успехами ваших учеников и последователей!» — заключил он.