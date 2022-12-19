Средняя зарплата по Казани в этом году превысила 62 тыс. рублей

С января по сентябрь 2022 года среднемесячная зарплата на крупных предприятиях Казани достигла 62,3 тыс. рублей. В сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 14%, однако в реальности упал на 0,7%. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города по экономическим вопросам Ильдар Шакиров на заседании Казгордумы по вопросам бюджета города на 2023 год.

«Среднемесячная заработная плата в Казани за первые девять месяцев 2022 года на крупных и средних предприятиях составила свыше 62,3 тыс. рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Однако рост зарплаты был нивелирован индексом потребительских цен, из-за чего размер реальной заработной платы снизился на 0,7%», – сообщил Шакиров.

При этом размер номинальной средней заработной платы в этом году ожидается на уровне 53,8 тыс. рублей, в 2023-м — 59,7 тыс. рублей, добавил он.

По словам докладчика, несмотря на негативные факторы, обусловленные внешнеполитической ситуацией, в столице Татарстана отмечается рост экономической активности. Так, по итогам этого года объем валового территориального продукта (ВТП) ожидается на уровне прошлого года в сопоставимых ценах, или 1,1 трлн рублей. К 2025 году его объем может вырасти на 9% по сравнению с 2021 годом.

«Основными составляющими оценки развития города являются темпы роста промышленного производства, повышение инвестиционной активности, рост заработной платы и снижение безработицы», – отметил Шакиров.

Так, по основным видам продукции предприятиями Казани за 10 месяцев этого года отгружено товаров, выполнено работ и оказано услуг на сумму 503,2 млрд рублей, что на 10% больше прошлогодних показателей.

«Важнейшим фактором выполнения показателей является обеспечение бесперебойной работы промышленных предприятий», – подчеркнул спикер, переходя к теме инвестиционной привлекательности Казани.

Объем всех инвестиций в основной капитал города по итогам года ожидается в пределах 252 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее. В следующем году прогнозируется дальнейший рост этого показателя – до 277,3 млрд рублей.

Последним пунктом докладчик рассмотрел уровень безработицы в Казани, который в 2022 году за январь-октябрь снизился с 4,7 тыс. человек, или 0,73%, до 3,6 тыс. человек, или 0,57%. К концу этого года ожидается порядка 4,3 тыс. безработных или 0,68% от работоспособного населения, заключил докладчик.