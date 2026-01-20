news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 20 января 2026 12:01

Охранники в Татарстане в среднем зарабатывают почти 80 тыс. рублей – HR-эксперт

Читайте нас в
Телеграм

Зарплата охранников в Татарстане в среднем составляет 79 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Зарплаты очень сильно разнятся в зависимости от места работы, города, обязанностей, премий и переработок», – отметила он.

К примеру, зарплата охранника на КПП составляет около 40 тыс. рублей, в детском развлекательном центре и вовсе 30 тыс. рублей, а водители-охранники могут получать 150 тыс. рублей в месяц, заключила эксперт.

#зарплата #охранник #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

19 января 2026
В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

20 января 2026