Охранники в Татарстане в среднем зарабатывают почти 80 тыс. рублей – HR-эксперт

Зарплата охранников в Татарстане в среднем составляет 79 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Зарплаты очень сильно разнятся в зависимости от места работы, города, обязанностей, премий и переработок», – отметила он.

К примеру, зарплата охранника на КПП составляет около 40 тыс. рублей, в детском развлекательном центре и вовсе 30 тыс. рублей, а водители-охранники могут получать 150 тыс. рублей в месяц, заключила эксперт.