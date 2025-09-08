news_header_top
Экономика 8 сентября 2025 09:11

Средняя зарплата на предприятиях в Челнах превысила 92 тыс. рублей

В Набережных Челнах средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях за первое полугодие текущего года составила 92 927 рублей. Реальная заработная плата выросла на 1,4%. Об этом на аппаратном совещании сообщила заместитель руководителя администрации Наталия Кропотова.

Уровень безработицы в городе остается рекордно низким – 0,15%. На одного зарегистрированного безработного приходится 14 вакансий. «Уровень безработицы остается на историческом минимуме, при этом наблюдается дефицит квалифицированных кадров», – отметила Наталия Кропотова.

«Средняя заработная плата более 92 тысяч рублей касается крупных и средних промышленных предприятий. В учреждениях образования, например, в школах и дошкольных учреждениях, зарплата ниже. В малом бизнесе зарплаты тоже ниже, но, если суммировать общий фонд оплаты труда по крупным промышленным предприятиям города, выходит вот такая средняя», – уточнил мэр города Наиль Магдеев.

