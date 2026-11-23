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За январь – август 2026 года средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях столицы Татарстана увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% и превысила 116 тыс. рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«С начала текущего года темпы роста зарплат остаются высокими. Реальная заработная плата с учетом инфляции выросла на 3%», – отметил докладчик.

При этом Шакиров добавил, что в разрезе отраслей наиболее высокая заработная плата, превышающая среднее значение по городу в 1,4 раза, наблюдается в научной деятельности и в финансовой отрасли, а также в области информатизации и связи.

По информации Президента РФ Владимира Путина, за первое полугодие 2026 года рост зарплат в России составил 6,5% в реальном выражении. Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по уровню зарплат, о чем можно прочитать в материале «Татар-информа».