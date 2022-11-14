Средняя зарплата на предприятиях Казани достигла 62 тыс. рублей

По итогам 8 месяцев 2022 года средняя зарплата работников средних и крупных предприятий Казани достигла 62 тыс. рублей. По этому показателю Казань переместилась с 6 на 4 место в списке российских городов-миллионников. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

«Среднемесячная зарплата по городу за восемь месяцев на крупных и средних предприятиях превысила 62 тысячи рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%», – отметил докладчик.

При этом он добавил, что зафиксированный рост зарплат был нивелирован ростом потребительских цен.

«Вследствие этого размер реальной заработной платы составил 99,7%», – пояснил Ильдар Шакиров.

Наиболее высокие зарплаты по Казани наблюдаются в сферах информатизации и связи (91,5 тыс. рублей), научно-технической деятельности (86,7 тыс. рублей), в финансовой деятельности (79 тыс. рублей), а также в энергетике (77 тыс. рублей).

«Казань улучшила свои позиции среди городов-миллионников России по размеру зарплаты, переместившись с шестого места в 2021 году на четвртое место в текущий момент», – резюмировал докладчик.

