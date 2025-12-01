Средняя зарплата бухгалтера в Татарстане составила 73 тыс. рублей – HR-эксперт

Средняя медианная зарплата бухгалтера в Татарстане в 2025 году составила 73 074 рубля. Об этом «Татар-информу» сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.

«При этом размер дохода данных специалистов зависит от компании, в которой бухгалтеры работают. Если бухгалтер работает на микропредприятии с численностью коллектива до 15 человек, то его зарплата составляет в среднем 32 940 рублей, на малом предприятии с численностью коллектива до 100 человек таким специалистам предлагают зарплату около 49 410 рублей, на среднем (от 100 человек) – 60 490 рублей, а на крупном (от 250 человек) – 76 860 рублей», – сказала собеседник агентства.

В свою очередь, бухгалтеры, трудящиеся в бюджетных сферах, зарабатывают 43 920 рублей.