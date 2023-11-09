Средняя зарплата айтишников в Татарстане выросла до 85 тыс рублей

Специалисты в сфере IT, работающие в Татарстане, в среднем получают 85 тыс. рублей. Такую цифру озвучил председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин на пресс-конференции.



«Средняя заработная плата специалистов отрасли выросла до 85 тыс. рублей. Это неплохая цифра для данного момента, 85 тыс. рублей получить – это хорошо», – сказал Шафигуллин .



Всего 3% татарстанцев заняты в сфере IT, а точнее свыше 42 тыс. человек. В регионе работают 3380 компаний, из которых порядка 580 имеют аккредитацию Минцифры России.



Гендиректор ИТ-парка Руслан Власов сообщил, что все три технопарках – два ИТ-парка в Казани и один в Набережных Челнах – загружены почти на 100%. Примерно половина резидентов работает на местах, офлайн, другая половина находится на удаленке.