Средняя зарплата айтишников в Татарстане выросла до 101 тыс. рублей

Айрат Хайруллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Специалисты сферы IT, работающие в Татарстане, в среднем получают 101 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной реализации национального проекта «Цифровая экономика» в регионе.

«Если 10 лет назад было модно работать нефтяником, экономистом, банкиром, то сейчас модно работать программистом, разработчиком и средняя зарплата в отрасли – 101 тыс. рублей», – сказал министр.

По его словам, выпускники высших учебных заведений на старте имеют зарплаты 70-80 тыс. рублей в месяц, а заработные платы профессионалов могут достигать полумиллиона рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».