Средняя задолженность по кредитам в России превысила 1 млн рублей – ОКБ

Средняя сумма задолженности по действующим кредитам в России в третьем квартале 2025 года превысила 1 млн рублей и составила 1,1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным бюро, показатель удерживался на уровне 1 млн рублей с конца 2023 года по второй квартал 2025-го. Для сравнения, в первом квартале 2023 года средняя задолженность составляла 0,8 млн рублей, а во втором и третьем кварталах того же года – 0,9 млн рублей.

В третьем квартале текущего года на одного заемщика в среднем приходилось 2,2 действующих кредита во всех сегментах розничного кредитования (годом ранее – 2,3).

В POS-кредитовании 23% заемщиков не имеют других кредитов, в сегменте кредитов наличными – 12%, по ипотеке – 39%, по кредитным картам – 35%, а по автокредитам – 33%. Годом ранее эти показатели были немного выше: 25%, 14%, 40%, 32% и 28% соответственно.