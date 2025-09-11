Средняя стоимость строительства дома в России выросла на 25% за год – эксперт

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России средняя стоимость строительства дома за последний год выросла на 20%-25%, до 50 тыс. рублей за кв. м. Об этом «Татар-информу» сообщил эксперт в области строительства и ремонтов Лев Халатов.

«Сегодня в России средняя стоимость строительства дома составляет в районе 45-50 тыс. рублей за кв. м. Это стоимость стандартного одноэтажного дома с учетом короеда, работы с материалом, коробки, фасада», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в сентябре 2024 года строительство аналогичного дома обошлось бы в 38 тыс. рублей за «квадрат».

Халатов подчеркнул, что рост стоимости строительства частного дома связан с подорожанием строительных материалов.

«Цена материалов за последний сезон существенно выросла. Например, штукатурка год назад стоила 300 рублей, а сегодня – 420 рублей. Рост на отделочные материалы значительный», – резюмировал спикер.