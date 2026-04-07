Общество 7 апреля 2026 11:24

Средняя стоимость ОСАГО в Татарстане достигла 9 тыс. рублей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По итогам января-марта Татарстан вошел в число регионов с самой высокой стоимостью полисов ОСАГО. Средняя цена страховки в республике достигла 9 тыс. рублей, что выше среднего показателя по стране. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на финансовый маркетплейс «Финуслуги».

Дороже полисы оказались только в нескольких регионах: в Новосибирской области – 13,7 тыс. рублей, в Ингушетии – 10,8 тыс., в Хабаровском крае – 9,8 тыс.

В среднем по России стоимость ОСАГО в первом квартале составила 7,2 тыс. рублей, увеличившись на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным аналитиков, чаще всего в стране страхуют автомобили марки Lada – на них приходится 21,1% всех оформленных полисов. Далее идут Toyota с долей 10,7% и Hyundai – 6,5%.

#осаго #автомобили #страховка
Вместо Фарида Мухаметшина депутатом Госсовета РТ стал Лутфулла Шафигуллин

