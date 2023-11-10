Средняя стоимость новых зимних шин в Казани составила 15 тысяч рублей

В Казани средний чек покупки нового зимнего комплекта из четырех шин составил 15 тысяч рублей, б/у — 14,3 тысячи рублей.

Как сообщили эксперты «Авито», самым популярным производителем зимней резины в Казани стал финский Nokian Tyres. Несмотря на уход с российского рынка, жители столицы РТ покупают их из «складских запасов». По данным сервиса, новый комплект такой резины обойдется в 15,3 тысячи рублей.

На втором месте — итальянские Pirelli. Ее средняя стоимость в новом состоянии – 17,4 тысячи рублей. Третье место заняли шины бренда Yokohama (16 тысяч рублей за новый комплект). Также в топ-5 популярных производителей новых шин вошли бренды Viatti (4,9 тысячи рублей) и Sailun (11 тысяч рублей).

Интересно, что в октябре-ноябре 2023 года продажи зимних покрышек в Казани выросли почти втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Спрос же на б/у шины вырос лишь на 47,2%.